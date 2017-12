Plantenbakken met QR-code laten Zundertse boomkwekers zien

ZUNDERT - De boomkweeksector krijgt een podium in Zundert. In de Molenstraat komen vijftig plantenbakken te staan met QR-codes, die vanuit een centraal punt voeding en water krijgen. ,,We gaan in overleg over de buitenruimte in heel het gebied. Wat staat er nu? Wat past er goed bij?"

In de regio Zundert zitten meer dan driehonderd boomkwekers. Het is dan ook een belangrijke winstfactor. Toch is dat volgens David Bömer, manager van Treeport (de belangenbehartiger in de boomkwekerijsector), niet te zien in de gemeente. ,,Er is veel groen, maar het is vrij inwisselbaar. Het zou ook een andere gemeente kunnen zijn."

Het idee achter de plantenbakken is dat uit ieder segment binnen de boomkweeksector iets te zien is in Zundert.

Dat kunnen bijvoorbeeld coniferen zijn, vormbomen, solitair bomen en onderbeplanting. Iedere plantenbak krijgt een eigen QR-code, een soort streepjescode.

Scan

Als die code wordt gescand met bijvoorbeeld een telefoon, krijgt de lezer meer verdieping over de bewuste boom en eventueel ook over Treeport in Zundert en de individuele kweker.

De plantenbakken worden voor een groot gedeelte geautomatiseerd. Dat is volgens Bömer bijzonder. ,,Vanuit een centraal punt krijgen de planten voeding en water. Net als op een kwekerij, maar nu voor kleine percelen."

Semipermanent

De bloemenbakken in Zundert worden semipermanent. Moet de weg vrij worden gemaakt, zoals tijdens Bloemencorso, dan is dat mogelijk.

Ook heeft de gemeente Zundert gevraagd of de boomkwekers mee willen denken met de groene uitstraling van de gemeente. ,,We gaan in overleg over de buitenruimte in heel het gebied. Wat staat er nu? Wat past er goed bij?"

Vandaag houdt Treeport een bijeenkomst over dit onderwerp. Zundertse boomkwekers zijn vanaf 20.30 uur welkom in het kantoor van Treeport aan de Bredaseweg in Zundert.