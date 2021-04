Planten, stekjes en droogbloemen in de plantenbieb: ‘Er komt elke dag wel iemand ruilen’

Breda kende al een aantal plantenbiebs, maar is er dankzij Lucienne Spoelstra (19) en Vienny Mous (20) nu nog één rijker. Aan Boeimeersingel 9 bundelen zij hun krachten: Spoelstra met haar groene vingers en Mous met zijn ervaring in communicatie. Op sociale media deelt hij foto’s en actuele openingstijden van de bieb.



,,Ik ben verzot op plantjes’’, vertelt Spoelstra. ,,Vienny niet, maar verbazingwekkend genoeg werd hij hier wel enthousiast van.’’ Spoelstra en Mous wonen in een studentencomplex. Via Marktplaats stuitten ze op een gratis konijnenhok, dat ze hebben omgetoverd tot plantenkast. Ze halen de plantjes naar binnen als het buiten onder de zes graden is. ,,Het moeilijkste van de hele bieb is dat we dan twee verdiepingen naar beneden en weer naar boven moeten’’, zegt Mous lachend.



Tot nu toe is het een succes. De eerste planten zijn al allemaal weg, vertelt Spoelstra. Zelf heeft ze drie plantjes neergezet en de dag erna kreeg ze al bericht van iemand die de bieb helemaal vol had gezet. Ze is niet bang dat mensen zomaar een plantje zouden meenemen. ,,Mocht dat wel gebeuren, dan is er in ieder geval iemand blij van geworden. Dat is geen groot probleem, dan vullen we hem gewoon weer aan.’’