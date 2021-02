Planten of paddenstoelen eten? De leden van deze Facebookgroep delen tips en advies

Roos Konings uit Breda is sinds een jaar of zes geïnteresseerd in eetbare planten. Ze werkt als tuinder op een zorgboerderij. Dus enig zicht heeft ze wel op planten. Ze geeft er zelfs geregeld workshops over, al dan niet in samenwerking met een vriend die gespecialiseerd is in paddenstoelen. ,,Blauwe bessen, vlier, Sint Janskruid”, somt ze enkele van haar favorieten op. Een echte traktatie vindt ze een bepaalde klaver die naar appel smaakt. ,,Het leukste vind ik het idee dat sommige planten of kruiden echt maar twee weken te plukken zijn. Als je die ziet opkomen weet je: daar moet ik nú iets mee doen.”