Plande drugskartelbaas Dino een liquidatie op Bredase neef Mirza G.?

Ook dynamische blokkade op Hazeldonk 'slaat nergens op’, onderne­mers zijn boos op gemeente Breda

18:12 BREDA - Ondernemers van bedrijventerrein Hazeldonk zijn boos, omdat een weg op het bedrijventerrein nog altijd geblokkeerd is. Breda sluit de weg tot 10 augustus af, omdat veel Belgen via deze route naar de Galderse Meren rijden. ,,Hier boos over worden, is de omgekeerde wereld", zegt de gemeente.