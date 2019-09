Plan voor veertig woningen op locatie schoolgebouw Keermanslaan

Zelfrijden­de auto gaat rondjes rijden in Breda

9:25 BREDA - Erg grote afstanden gaat hij niet afleggen, maar de zelfrijdende deelauto die vanaf oktober 2020 acht maanden in de omgeving van de voormalige Oranjeboom-brouwerij in Breda gaat rijden is wel de eerste in zijn soort in Nederland. Woensdagavond werd de buurt rond het Ceresplein op de hoogte gebracht van het experiment.