Plan voor nieuw woonhofje in Bredase binnenstad

Wonen boven winkels



BREDA - In het Bredase centrum kunnen veel meer ruimtes boven winkels omgebouwd worden tot woningen. Dat constateert VVD-gemeenteraadslid Rick Zagers, die daarover vragen heeft gesteld aan het college van B&W.



‘Bij het lopen door de winkelstraten viel het ons op dat veel ruimtes boven winkels leeg staan of worden gebruikt als opslag voor winkels. Deze ruimtes kunnen bijdragen aan het woningtekort in onze stad,’ aldus Zagers. Volgens hem willen met name studenten en andere alleenstaanden graag in het centrum wonen.



Daarnaast benadrukt hij dat het voor de leefbaarheid van de binnenstad in de avonduren ook goed is als er meer mensen wonen. Verder kan het ook voor eigenaren van winkelpanden (financieel) interessant zijn om de ruimtes te verhuren, meent Zagers. Dat kan volgens hem nu vaak niet omdat er geen aparte buitendeur is om de bovenverdiepingen te bereiken. Hij vraagt daarom aan het college om met pandeigenaren in gesprek te gaan over de kwestie.



‘Het college kan een grote bijdrage leveren door deze boodschap actief bij pandeigenaren te promoten en te helpen bij vergunningen en andere vraagstukken,’ aldus Zagers.