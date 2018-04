Plan voor groot horecacomplex aan de Asterdplas in Breda

BREDA - Horeca-ondernemer Patrick van Asch wil aan de Asterdplas in Breda een groot café-restaurant bouwen. Het complex moet volgens hem een belangrijke ontmoetingsplek worden in wijk Haagse Beemden, waar 28.000 mensen wonen maar waar nauwelijks horeca is. De wijkraad is echter nog sceptisch.

Van Asch, onder meer bekend van Café Bruxelles en Café Noir, ontvouwde zijn plan deze week aan buurtbewoners en belanghebbenden. "Er werd behoudend maar ook opbouwend gereageerd. Er zijn veel zaken aangedragen waar we iets mee kunnen," aldus Van Asch.

Hij heeft er voor gekozen eerst in gesprek te gaan met belanghebbenden, alvorens het plan in te dienen bij de gemeente. "Dat bevordert de snelheid, want dan kan ik van te voren al met eventuele bezwaren rekening houden."

Texas Hoeve

Van Asch kocht eind 2016 café De Texas Hoeve in de Haagse Beemden. In eerste instantie wilde hij die zaak gaan verbouwen en uitbouwen. "Het is een schattig gebouw, maar ook gedateerd. Dus we kwamen tot de conclusie dat we er beter nieuwbouw neer konden zetten."

Voor de nieuwbouwplannen ging Van Asch in zee met architectenbureau Bint, dat veel horecapaviljoens aan water en bij natuur heeft ontworpen, zoals More Itz in de haven van Drimmelen. Daarbij ontstond het idee om de nieuwbouw niet op de plek van De Texas Hoeve te realiseren, maar driehonderd meter verderop naar het westen, direct aan de Asterdplas. "Dat is een locatie waar het ontwerp heel mooi past en je er veel meer uit kunt halen."

Volledig scherm Artist impression van het horecacomplex aan de Asterdplas © Bint Architecten/Van Asch Horeca Beheer Het complex telt volgens het ontwerp twee verdiepingen en heeft een oppervlakte van 1.300 vierkante meter. Er zou een groot terras bij moeten komen en ruimtes voor feesten en partijen. Van Asch benadrukt dat hij niet de hele Asterdplas over wil nemen. "Daar moeten mensen gewoon kunnen blijven recreëren. Maar ze kunnen wel bij ons iets komen eten en drinken." Hij wil hij een toegankelijke kaart gaan voeren met onder meer burgers, pizza's en pasta's.

Als de gemeente er mee in stemt en de procedures zijn doorlopen, kan het project op zijn vroegst in 2020 worden gerealiseerd. Het gebouw van De Texas Hoeve, dat nu in de weekenden nog steeds dienst doet als café, zou dan een andere bestemming krijgen. "Bijvoorbeeld een woonhuis of een pannenkoekenrestaurant."

Mocht het project niét gerealiseerd kunnen worden aan de Asterdplas, dan is het niet vanzelfsprekend dat het alsnog op de plek van De Texas Hoeve komt. "Ik ga er vanuit dat het door kan gaan. Anders moet ik het gaan heroverwegen," aldus Van Asch.

Wijkraad

De wijkraad van de Haagse Beemden heeft echter nog veel twijfels bij de plannen. "We zijn er niet negatief over, maar zien wel veel haken en ogen," aldus voorzitter Ad Brekoo. Hij doelt onder meer op de ligging tegen een natuurgebied aan, de mogelijke geluidsoverlast en de verkeersdrukte die kan ontstaan op de smalle toevoerwegen. "Dat moet allemaal goed uitgezocht worden. En ook of het echt een meerwaarde voor de buurt is of dat er vooral mensen van elders op af komen. Maar we willen er graag met de ondernemer over meepraten."