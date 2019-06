Plan voor appartementen achter Villa Trianon aan de Baronielaan

De nieuwbouw krijgt drie bouwlagen met een opbouw die toegang geeft tot een dakterras. De bebouwing wordt maximaal veertien meter hoog. Aan de Okeghemlaan op het zuidelijke deel van de locatie worden drie grondgebonden woningen gebouwd, maximaal 12,5 meter hoog, met op de onderste verdieping een drive‐in garage. Het bouwplan behelst verder de restauratie van Villa Trianon, het rijksmonument wordt opgesplitst in twee woningen. Wat het te slopen koetshuis betreft, gaat het om een latere uitbreiding van de villa (eind jaren ’70).

Aankoop pand

De in het oog springende en beeldbepalende villa is in oktober 2016 voor 3,5 miljoen euro aangekocht door projectontwikkelaar Maas-Jacobs uit Zundert. Het pand stond toen al een jaar te koop. Ontwikkelaar SoMa Vastgoed BV, verbonden aan Maas-Jacobs, gaf bijna een jaar geleden een eerste toelichting op de transformatie van de locatie. Sindsdien is het bouwplan verder uitgewerkt. Het bouwplan wordt volgens de initiatiefnemer gerealiseerd binnen de ‘huidige contouren’ van het gebouw: ‘Waardoor de bebouwing en uitstraling behouden blijven’. Er blijft ook een mogelijkheid voor vestiging van een kantoorruimte.

Informatiebijeenkomst

De gemeente houdt op dinsdag 25 juni (tussen 19.00 en 21.00 uur) een informatiebijeenkomst over plan ‘Villa Trianon’ in het iets verderop gelegen Hotel Mastbosch. Belangstellenden kunnen vrij binnenlopen. Het plan is in te zien, er kunnen vragen over worden gesteld en er wordt uitleg gegeven over de verdere procedure. Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, zodra deze procedure is afgerond volgt de ter visie legging, te volgen via Overheid.nl.

De bouw van Villa Trianon is in twee jaar tijd in 1910 voltooid. De oorspronkelijke naam van het statige pand was Mon Repos, wat ‘mijn rust’ betekent. De bouw is een combinatie van twee neo-stijlen: het interieur is uitgevoerd in Neo-Lodewijk XVI-stijl (Neo-Empire), het exterieur is uitgevoerd in Neo-Renaissancestijl.