Plan om Satudarah te verbieden 'is stemmingmakerij', zegt advocaat Brabantse leden

BREDA – Het plan van het Openbaar Ministerie om motorclub Satudarah definitief in Nederland uit te bannen , valt onder het kopje ‘stemmingmakerij’. Dat is de reactie van Michael Ruperti, advocaat van enkele Brabantse members van Satudarah. Volgens de raadsman gaat justitie veel te ver met haar plannen. ,,Het is nogal wat om een motorclub aan te merken als een gestructureerde, criminele organisatie.”

Het OM vindt het bestaan van Satudarah in strijd met de openbare orde. Leden maken zich volgens het OM schuldig aan geweld, handel in drugs en wapens, intimidatie en afpersing.

'Dat is nogal wat'

Ruperti erkent dat er inderdaad individuele leden van Satudarah zijn veroordeeld voor strafbare feiten, maar dat betekent volgens hem niet dat Satudarah daarom als geheel als criminele organisatie kan worden aangemerkt.

,,Dat betekent dat alle chapters en alle leden van Satudarah gestructureerd samenwerken gericht op het plegen van strafbare feiten. Dat is nogal een beschuldiging en bovendien is dat nog nooit aangetoond”, zegt de raadsman.

'Pure stemmingmakerij'

Satudarah is verdachte in een groot strafrechtelijk onderzoek. De aankondiging van het verbod komt op de dag dat drie zeer prominente leden werden gearresteerd wegens deelname aan een criminele organisatie.

,,Dat is heel toevallig en in mijn ogen pure stemmingmakerij. Deze leden zijn nog niet eens voor de rechter verschenen”, verzucht Ruperti. ,,Ik ben heel benieuwd hoe de rechter naar deze zaak gaat kijken. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuws niet hard zal aankomen bij de leden, zij zijn deze heksenjacht al jaren gewend.”

Grote tweeklapper

Collega-advocaat Erik Thomas zegt ook dat de aankondiging niet als een verrassing komt. ,,Dit is de grote tweeklapper. Ze willen de club zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aanpakken, dat mag duidelijk zijn. We gaan nadenken hoe we hier op moeten reageren'', liet hij in een korte reactie weten.

Het Tilburgse Satudarah-lid Guus Pronk spreekt van een 'wanhoopsactie van justitie': ,,De Bandidos zijn er ook nog steeds, dus het zal wel loslopen. Het is allemaal gebaseerd op geruchten en verzinsels. En misschien doen ze het nu wel omdat burgemeester Noordanus aan zijn laatste week bezig is."

Binnenkort zal bij de civiele rechter een verzoek worden ingediend voor een verbod. Eerder is een identiek verzoek ingediend om motorclub Bandidos te verbieden. De rechter in Utrecht zal die zaak volgende week behandelen.

Verbod in Duitsland

Satudarah werd eerder al verboden in Duitsland. In Nederland is het tot nog niet eerder tot een verbod gekomen. In 2009 mislukte een poging van het OM om een chapter van de Hells Angels te verbieden. De Hoge Raad bepaalde dat er geen bewijs was dat alle leden en dus de afdeling crimineel was.