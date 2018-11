Plan nieuwbouwschool speciaal onderwijs Breda op de lange baan

BREDA - Het plan voor nieuwbouw van het voortgezet speciaal onderwijs in Breda is voorlopig op de lange baan geschoven. Met spoed wordt eerst gezocht naar een nieuw onderkomen voor Het Berkenhofcollege.

Het Berkenhofcollege, Brederocollege en Breda College gaan op termijn samen in één nieuw schoolgebouw. Beoogd locatie voor zo'n stedelijk vso (voortgezet speciaal onderwijs) is de Beukenlaan/Seminarieweg. BreedSaam, de scholenkoepel voor huisvesting van het (voortgezet) speciaal onderwijs, kwam bijna twee jaar geleden met uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw naar buiten. Die zou ruimte moeten bieden voor 500 tot 550 leerlingen.

Dat plan stuit op flink wat bezwaar bij omwonenden. Die vrezen onder meer voor parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling. Daarop heeft BreedSaam een verkeersstudie opgezet. ,,In februari van dit jaar hebben we daar voor het laatst iets over gehoord. Sindsdien is het stil rond de plannen”, aldus Jaap Belt, die als voorzitter van de Stichting Behoud Landschappelijke Driehoek zich hard maakt voor de belangen van omwonenden.

‘Niet op korte termijn’

Dat betekent niet dat ze van tafel zijn, laat bestuursvoorzitter Harry Reininga van BreedSaam weten: ,,Het is nog altijd een van de opties. Maar niet op de korte termijn.”

De prioriteit ligt momenteel bij de zoektocht naar een nieuw gebouw voor Het Berkenhofcollege. Dat huist in een verpauperd onderkomen aan de Galdersweg, in de schaduw van Landgoed De Klokkenberg. Docenten sloegen vorige week in deze krant de noodklok: het gebouw is compleet op. Leerlingen zitten soms met de jas aan in de klas, de muren zijn beschimmeld.

Tijdelijk onderkomen

,,Dit kan niet langer wachten”, onderkent directeur van scholenkoepel Het Driespan Ivo van Riel de problematiek. ,,Volgend schooljaar moeten we een goed alternatief hebben voor Het Berkenhofcollege. Dat wil iedereen. Daarna gaan we goed kijken naar de plannen voor de toekomst. BreedSaam is momenteel aan het kijken naar mogelijkheden, daarin nemen ze ook het scenario van de Beukenlaan mee.”

Het pand van Het Berkenhofcollege was in 1980 bedoeld als een tijdelijk onderkomen voor maximaal tien jaar. Inmiddels zijn we 38 jaar verder. Hoe kan dat? ,,Het leek er iedere keer op dat de plannen geconcretiseerd zouden worden", zegt Van Riel. ,,Maar uiteindelijk gingen ze toch niet door, om welke reden dan ook. Toen recent een alternatief wegviel, zeiden we: nu moet het klaar zijn.”

Hij benadrukt dat de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk staat in het verouderde gebouw: ,,Wat binnen gebeurd, dat vind ik wel geweldig.”