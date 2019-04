Plan: Koopwoningen met ‘korting’ voor starters

BREDA - Een woning kopen met hulp van de gemeente kan een oplossing zijn voor mensen met inkomens tot 35.000 euro. Een plan om dat mogelijk te maken is bij de gemeenteraad neergelegd door Volmondig JA, een Bredase politieke partij die bij de laatste verkiezingen niet in de raad werd gekozen maar wel actief blijft.

Het plan wordt binnenkort behandeld in een burgersessie van de raad. Zo’n sessie kan worden aangevraagd door inwoners/instellingen als ze minsten vijftig handtekeningen hebben opgehaald. De drijvende kracht achter Volmondig JA is Peter Elbertse, voormalig fractieleider van het CDA in Breda.

Geen ontwikkelkosten

Het plan gaat er van uit dat de gemeente grond koopt (of heeft) om woningen te bouwen. Die grond wordt voor een schappelijke prijs verdisconteerd in de bouwkosten. Maar de grootste winst die Volmondig JA wil boeken zit in de ontwikkelkosten (dus los van de bouw- en grondkosten). Volmondig JA wil die kosten er uit halen door de ontwikkeling te laten doen door een stichting met vrijwilligers.

“Wij hebben een aantal maatschappelijk betrokken Bredanaars bereid gevonden in de stichting te gaan zitten. Dat zijn mensen die veel ervaring hebben met projectontwikkeling,” aldus Elbertse.

120.000 euro

Volmondig JA gaat er vanuit dat op deze manier koopwoningen (appartementen) van 55 tot 75 m2 aangeboden kunnen worden voor gemiddeld 120.000 euro. Dat is 75 procent van de feitelijke marktwaarde (160.000 euro), de grond is immer relatief goedkoop en de ontwikkelkosten zijn niet meegerekend. Tegen de huidige rente zouden de woonlasten (inclusief energiekosten) dan 450 tot 600 euro per maand bedragen.

Doorverkopen

“Maar wat je niet wil, is dat iemand zo’n huis snel doorverkoopt en dan 25 procent winst opstrijkt. Dan ondermijn je het systeem,” aldus Elbertse. Daarom zou die 25 procent een zogeheten ‘bloot eigendom’ van de gemeente moeten worden. Als de eigenaar de woning op enig moment verkoopt, bijvoorbeeld voor 180.000 euro, dan is de winst 20.000 euro en die deelt hij met de gemeente. Het gemeentelijke aandeel van 25 procent blijft vervolgens in het huis zitten bij de nieuwe eigenaar, die ook weer in de doelgroep zit.