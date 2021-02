Plan Heilaar Parc in Breda terug naar tekentafel: ‘Balans tussen steen en groen slaat door naar steen’

Bomen hadden nooit langs A16 mogen staan: vrees voor lekkage zware metalen

27 februari BREDA - Bij Rijkswaterstaat gaan de alarmbellen af over bomen die zijn geplant op een talud van de A16, nabij de Rijsbergseweg in Breda. De bomen hadden er nooit mogen staan. De A16 is gebouwd op een berg verwerkt afval, de boomwortels kunnen de afdichting beschadigen met lekkages tot gevolg van zware metalen in de bodem en het grondwater. De kap is begonnen, maar ook weer stilgelegd.