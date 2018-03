Plakband op je deurbel? Inwoners van Breda zijn gewaarschuwd

Om haar buurtbewoners te waarschuwen besloot Jolanda het voorval te melden in de groeps-app van de buurt. “De één reageerde verrast en de ander had er al eens van gehoord.”



Wijkagent Donna Rosa heeft in de afgelopen twee dagen al vier meldingen gehad van deze ‘afplaktruc’. “Dat is best veel, want normaal krijgen we nooit dit soort meldingen.”



Als bewoner wil je weten wat er aan de hand is als je bel onophoudelijke blijft rinkelen. En juist daar zit het hem in. “Als een bewoner naar buiten komt, verwijdert hij het plakband. Maar zit het plakbandje er na een half uur nog op, dan zijn de bewoners van huis en kan de inbreker zijn slag slaan”, legt Rosa uit.