Plafond van lift valt op bewoner van flat in Breda, moet gewond naar het ziekenhuis

Vijfde coronadode Nederland is inwoner Et­ten-Leur, overleden in ziekenhuis Breda

16:45 ETTEN-LEUR - Het vijfde dodelijke slachtoffer van het corona-virus in Nederland is een inwoner van de gemeente Etten-Leur. Dat maakt burgemeester Miranda de Vries woensdagmiddag bekend. De persoon overleed in het ziekenhuis in Breda. Volgens het RIVM gaat het om een 68-jarige.