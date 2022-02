Pizzakoerier bedreigd met mes en beroofd van geld in Breda

Politie breidt onderzoek uit naar sinds oktober vermiste Bredanaar Ibrahim (29)

BREDA - De politie in Breda gaat uitgebreider onderzoek doen in de vermissingszaak van de 29-jarige Ibrahim Salih. Ze laat de Bredanaar internationaal signaleren en doet DNA-onderzoek in de hoop te achterhalen waar hij is. Het laatste contact met Ibrahim dateert van augustus 2021. Twee maanden later gaf zijn neef hem als vermist op.

9 februari