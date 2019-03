Pizzabezorger beroofd met mes door tweetal op scooter in Breda

Zonnepane­len op huurflats Bre­da-Noord drukken de servicekos­ten

20:00 BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg investeert 320.000 euro om op het dak van acht flats in de Joris Nempestraat en de Wensel Cobergherstraat in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord in totaal 712 zonnepanelen te plaatsen. De huurders hebben er direct profijt van: met de groene stroom kunnen de servicekosten omlaag.