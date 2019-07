Pino en Tommie kapen politiebus op de zuidelijke rondweg in Breda

Wie de kartonnen afbeeldingen van de hoofdrolspelers van Sesamstraat heeft geplakt is onbekend. Misschien was het een ludieke actie voor behoud van de kinderserie, nu is aangekondigd dat de serie gaat stoppen. Onder het mom van ‘Tommie en Pino kapen politiebus’, zoals de fotograaf het omschrijft. Of is de Sesamstraat-actie opgezet door bewoners aan de zuidelijke rondweg die al geruime tijd strijden voor ‘serieuze’ snelheidsmetingen, meer leefbaarheid en een verbod op vrachtwagens? Want er is al geruime tijd gerommel over de rondweg, tot op het stadhuis aan toe. ,,De zuidelijke rondweg heet nu Sesamstraat”, grapt één van de actievoerders.