Pim van Ginneken verlaat zijn ‘kindje’ Baronie TV na conflict

Automobi­lis­te gewond na botsing tegen geparkeerd busje in Breda

BREDA - Een auto is dinsdag rond 17.45 uur tegen een geparkeerd werkbusje gebotst op de Heerbaan in Breda. De bestuurster van het voertuig is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

25 januari