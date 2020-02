Pilots in Breda: Hoge Vucht en Fellenoord-Schorsmolen gasloos

In het eerste kwartaal dit jaar moet het tot zogeheten energie-inventarisatieplan komen, eind 2021 volgt dan de uitvoering. De huishoudens gaan dan over op een nieuwe warmtebron en elektrisch koken. De wethouder gaf eind vorige week uitleg aan de gemeenteraad over het ‘proces van verandering’, waarmee invulling wordt gegeven aan het klimaatakkoord: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030, in vergelijking met 1990.