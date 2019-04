Piloot worden in een onderzeeër, het kan weer

Petitie zuidelijke rondweg zit al op ruim 300 handteke­nin­gen

7:00 BREDA - Bewoners aan de zuidelijke rondweg in Breda vragen de politiek binnenkort in een petitie om op korte termijn ‘noodzakelijke’ ingrepen te doen op de route. Belangengroepen hebben in vier dagen tijd ruim 300 handtekeningen opgehaald voor inspraak in de gemeenteraad. Er zijn voor een zogeheten burgerinitiatief vijftig handtekeningen vereist.