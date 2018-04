Pijnzorg zonder wachtlijst, nieuw behandelcentrum in Breda heeft nu al grote toeloop

BREDA - Breda is sinds kort een zelfstandig behandelcentrum rijker. In een gebouw aan de Hoge Mosten is DC Klinieken gevestigd. Gespecialiseerd in pijnzorg.

Quote Veel meer dan vroeger wordt pijn tegenwoor­dig als een ziekte herkend Pijnspecialist Kenneth van Tilburg

Lage rugpijn, met uitstraling naar de benen.

Nekpijn, met uitstraling naar de armen.

Hoofd- en aangezichtspijn.

Gewrichtspijn.

Pijn na een operatie.

Het zijn de meest voorkomende vormen van chronische pijn, zegt anesthesioloog Kenneth van Tilburg. Hij is pijnspecialist, verbonden aan DC Klinieken, met vijftien vestigingen één van de grootste ketens van zelfstandige behandelcentra in Nederland.

Nog maar kort operationeel, maar de toeloop naar de kliniek aan de Hoge Mosten, aan de rand van de Haagse Beemden, is groot. Van Tilburg: “We zijn voorlopig twee dagen per week geopend, op maandag en dinsdag. Maar daar komt waarschijnlijk snel de vrijdag bij, gezien het aantal patiënten dat we nu al hebben.”

Chronische pijn

Sla de cijfers er op na: tussen de 2,5 en 3 miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn. Pijn die langer dan drie maanden aanhoudt of herhaaldelijk terugkomt. Bij sommige pijnklachten kunnen de meeste algemene activiteiten al een probleem zijn; van het beoefenen van een sport tot zelfs het tillen van lichte voorwerpen. De pijnklachten kunnen zulke ernstige vormen aannemen dat het leven er volledig door wordt beïnvloed. “Veel meer dan vroeger wordt pijn tegenwoordig als een ziekte herkend. En de mogelijkheden voor de behandeling ervan zijn enorm toegenomen. Daarbij komt dat mensen ouder worden, ze zijn ook mondiger dan vroeger. Dat alles leidt ertoe dat de vraag naar pijnzorg groot is.”

Pijngeneeskunde

DC Klinieken in Nederland beschikt over achttien pijnspecialisten. Kenneth van Tilburg werkte tot 2016 als anesthesioloog bij het Lievensberg Ziekenhuis (tegenwoordig Bravis) in Bergen op Zoom. In dat jaar besloot hij zich volledig op de pijngeneeskunde te storten en kwam hij in dienst van DC Klinieken. Behalve in Breda werkt hij ook op de DC-vestigingen in Rotterdam en Voorschoten.

Planbare zorg

De 146 zelfstandige klinieken in Nederland, verspreid over 358 locaties, nemen in populariteit toe. “De overheid stimuleert ook dat de reguliere ziekenhuizen zich vooral moeten richten op de acute zorg en dat de planbare zorg meer naar de zelfstandige klinieken gaat. Het is een tendens dat steeds meer orthopeden, oogartsen, reumatologen, plastisch chirurgen vertrekken uit de reguliere ziekenhuizen en voor zichzelf beginnen.”

In Breda heeft Van Tilburg de beschikking over de nagelnieuw ingerichte begane grond van het pand aan de Hoge Mosten. Balie, wachtruimte, artsenkamers, kamer voor de pijnconsulentes, twee behandelkamers en een verkoeverkamer. Ook komt er een 'beweegplein', waar mensen fysiotherapie krijgen als onderdeel van de integrale behandeling.

Persoonlijke benadering

Het vrijwel ontbreken van wachtlijsten, een meer persoonlijke benadering, sneller een uitslag na onderzoek. Het zijn voor veel patiënten redenen om te kiezen voor behandeling in een zelfstandige kliniek. “Wachttijden bij reguliere ziekenhuizen zijn een groot probleem. Twee, drie maanden wachten op een eerste gesprek zijn geen uitzondering. En dan moet de behandeling nog beginnen. Als je je bij ons aanmeldt, kun je binnen een week terecht voor een onderzoek. Een behandelplan wordt opgesteld en bij akkoord gaan we direct aan de slag”, aldus Van Tilburg.

De behandeltechnieken zijn divers: medicijnen die zenuw-, ontstekings- en botpijn remmen; apparaten die met stroomstootjes de zenuwen prikkelen; infusen met zenuwpijnremmers; injecties die gericht de pijn verzachten. "Toepassing van injecties is een techniek waar veel patiënten de voorkeur voor hebben."

Hernia

Hij past die techniek vooral toe bij mensen met een hernia in de lage rug. "Vroeger dachten we dat zo iemand geopereerd moest worden. Daar zijn we van teruggekomen, vanwege de tegenvallende resultaten op lange termijn. Alleen in acute gevallen, als er verlammingsverschijnselen optreden of als iemand niet meer kan plassen, wordt de patiënt geopereerd. In alle andere gevallen worden mensen met een hernia naar een pijnbehandelcentrum doorverwezen."

Blijdschap