Pieter maakt als rechtbankverslaggever heftige zaken mee: ‘Dat gaat je niet in de koude kleren zitten’

Het zijn echt niet alleen de drugsbaronnen, pyromanen en moordenaars die in de rechtbank belanden. ,,Er zitten ook veel mensen tussen die niet crimineel zijn, maar die gewoon door een stommiteit in de rechtbank zijn beland.”

Bizarre dingen

,,Of het nou moord of een auto-ongeluk is. Mensen maken bizarre dingen mee. Wat drijft ze? Hoe komt het dat ze doen wat ze doen? Soms staat het heel dichtbij en kan ik me goed voorstellen waarom ze iets stoms gedaan hebben.”

Quote Erger dan een kladblok dat uit mijn handen werd geslagen in de rechtbank, heb ik gelukkig niet hoeven meemaken Pieter van Klinken Niet iedereen die in de rechtbank belandt, vindt het leuk dat er over hen geschreven wordt. Maar onder een pseudoniem schrijven? Dat zou Van Klinken nooit doen. ,,Zodra ik mijn naam niet meer onder een stuk durf te zetten, stop ik met dit werk. Ik ben gelukkig nog nooit echt bedreigd.”



,,Ik krijg weleens een telefoontje van iemand die boos is over een stuk. Ik sta ze netjes te woord en laat ze uitrazen. 99 van de 100 keer gebeurt er daarna ook niks meer. Erger dan een kladblok dat uit mijn handen werd geslagen in de rechtbank, heb ik gelukkig niet hoeven meemaken.”

,,In West-Brabant hebben we dat betreft geluk met de wat traditionelere penoze (wereld van crimelen, red.). Criminelen van boven de Maas lijken tegenwoordig een wat korter lontje te hebben.”

Details

Niet alle details die in de rechtbank besproken worden, halen de krant. ,,Als ik er zelf van gruwel, kan het niet in de krant. Mensen lezen de krant ’s ochtends bij het ontbijt”, vertelt hij. ,,Zo kun je bij een steekpartij vertellen waar in het lichaam er gestoken is, maar dan vertel je er niet bij hoe het er precies uitzag en hoe het bloedde.”

,,Er kan tegenwoordig heel veel, hoor, in de krant. Tien jaar geleden was het wat braafjes, dan hield je veel details uit de krant”, vertelt hij. ,,Heel veel is ook gewoon niet geschikt om in de krant te zetten. Sommige gebeurtenissen zijn zo heftig dat ik er alleen globaal over schrijf.”

Quote Je kunt bij een steekpar­tij vertellen waar in het lichaam er gestoken is, maar dan vertel je er niet bij hoe het er precies uitzag en hoe het bloedde Pieter van Klinken

,,Maar ik hoor alles. Ik heb het woord ‘pik’ nog nooit in de krant gezet, maar hoe vaak ik dat woord in de rechtbank hoor. Zeker over ontuchtzaken is er vaak discussie over wat er wel en niet in de krant kan. Ontucht is een vaag begrip. Als iemand in de kroeg iemand in de bil knijpt, is dat ontucht. Maar verkrachting is ook ontucht.”

Filter

,,Dat verschil moet wel te zien zijn in mijn verhalen, ik ben het filter en de vertaler voor de lezer van wat er gebeurt in de rechtbank. Slachtofferverklaringen neem ik zo accuraat mogelijk over, want dat vind ik belangrijk om weer te geven. Het leest lekker, maar het laat ook zien wat een misdaad met iemand doet. Dat is belangrijk.”

Quote Slachtof­fer­ver­kla­rin­gen neem ik zo accuraat mogelijk over, want dat vind ik belangrijk om weer te geven Pieter van Klinken

De verhalen van de rechtbankverslaggever worden doorgaans goed gelezen. Hoe dat komt? ,,Ik schrijf niet alleen over moordzaken, maar ook over steekpartijen, ongelukken, brandstichting; dat zijn allemaal zaken die erg ingrijpend zijn voor een stad of wijk. Dat gaat zoveel mensen aan, het raakt ze.”

,,Een moord is voor veel mensen een ver-van-je-bedshow, maar een overval op de lokale Jumbo komt heel dichtbij”, legt hij uit. En, geeft hij toe: ,,Mensen willen altijd sensatie zien en lezen en wat er in de rechtbank gebeurt, is vaak sensationeel.”

Kinderen

Na jarenlang meerdere dagen per week in de rechtbank zitten, heeft hij haast alles al gezien of gehoord. Dat betekent niet dat geen enkele zaak hem nog raakt. ,,Het verschrikkelijkste in de rechtbank? Dat zijn de zaken met kinderen als slachtoffers. Slachtoffers die zo weerloos zijn en helemaal niks kunnen terugdoen. Ik heb zaken bijgewoond van een echtpaar uit Molenschot dat hun kinderen mishandelde, uithongerde en ze opsloot in een kolenhok. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Ook de rechtszaak over de viervoudige moord in Etten-Leur heeft hij bijgewoond, waarbij een man zijn twee kinderen, zijn vrouw en zijn moeder om het leven bracht. ,,Dat is een ziek verhaal”, zegt hij.

‘Oersaai’

De meest bijzondere zaak van het afgelopen jaar? Dat was voor hem de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, die na de moord in stukken werd gezaagd, verbrand en gedumpt in een kanaal bij Steenbergen. ,,Ik benoem nu allerlei belangrijke, grote zaken, maar soms is het gewoon oersaai in de rechtbank, hoor”, zegt hij lachend.

Meer lezen over onze journalisten? Wilt u meer lezen over hoe onze journalisten werken? Lees dan onderstaande verhalen: - Dit verhaal bleef Ralph lang bij: ‘Ik vond het tijd om het leven van Arnold van Lierop te belichten’ - Marja brengt jou al jaren het laatste nieuws uit de regio: ‘Ik heb het mooiste vak dat er bestaat’ - Online redacteur Iris bepaalt welk nieuws jij als eerste ziet: ‘Heftig nieuws wisselen we af met iets luchtigers’ - Eric is cartoonist voor de krant: zo gaat hij te werk. - Misdaadver­slag­ge­ver bij BN DeStem: ‘Ik heb weleens op een dodenlijstje gestaan samen met Peter R. de Vries’