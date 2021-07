Pietendiscussie Breda op de spits gedreven: ‘Intocht Sint gaat mogelijk niet door’

Controle boxen en spookbewo­ning in Breda en Alp­hen-Chaam: arbeidsmi­gran­ten en hen­nep-goederen

2 juli BREDA/ALPHEN-CHAAM - Bij een gezamenlijke controle door gemeenten, politie, douane en UWV op 30 juni is in Alphen-Chaam op een paar adressen huisvesting van arbeidsmigranten aangetroffen en zijn in Breda in drie garageboxen hennep gerelateerde goederen gevonden.