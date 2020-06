Pietendebat Breda: ‘Middenweg is optie, dat Zwarte Piet over twee jaar weg is’

BREDA - Wat kan de uitkomst zijn van het pietendebat in Breda tussen voor- en tegenstanders? Niet uitsluitend meer Zwarte Pieten? ,,Inderdaad, kijken of dat dit jaar lukt. Een middenweg is misschien een optie, dat Zwarte Piet over twee jaar weg moet zijn.”

Lieke Kuijper (22) van BO Breda, die strijdt tegen vooroordelen en stereotypering, mede-organisator manifestatie Chasséveld, zit straks waarschijnlijk aan tafel. ,,We hadden dit gesprek al eerder gewild. Goed dat er nu stappen worden gezet. Hopen dat het gesprek er snel is.”

Winstwaarschuwing

Ze geeft wel alvast een winstwaarschuwing: ,,We zijn in overleg met Kick Out Zwarte Piet, wat ze willen zien. Daar kan ik nu verder niets over zeggen. Als het comité niet meegaat komen er sowieso demonstraties.”

Twee jaar, toch wat ruimte? ,,Er zijn ook achterbannen die tijd nodig hebben voor verandering. Ik zie persoonlijk graag dat Zwarte Piet snel weg is. Maar je moet met elkaar proberen door één deur te gaan. Landelijk zie je beweging, ook in de media, in het Sinterklaasjournaal. Eén lijn volgen is belangrijk, laat het niet te verwarrend zijn voor de kids.”

‘We willen verhaal kwijt’

Philip Oronsaye van de Initiatiefgroep Herdenking Afschaffing Slavernij en stichting Jara die jongeren op weg helpt, woordvoerder van de manifestatie op het Chasséveld: ,,We willen graag ons verhaal kwijt, hoe we geraakt zijn door de kwestie. Ik wil laten weten elke keer geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld een kind die mij Zwarte Piet noemt. Daar zit geen kwade bedoeling achter, maar dat is niet fijn.”

‘Niet in één keer weg’

Oronsaye: ,,Het is een trauma, telkens weer jezelf omhoog moeten tillen als je in gesprek bent met een blanke.” Wat is een scenario? ,,Voor ons hoeft Zwarte Piet niet in één keer weg. Absoluut niet. Het moet geen discussie worden van winnaars en verliezers. De mensen staan ook voor het sinterklaasfeest, op hun manier. Maar geef ruimte aan anderskleurige Pieten, dat kan één of twee jaar duren, of misschien is dat nog te snel.”

‘Er zit iets onder’

Oud-wethouder Patrick van Lunteren, woordvoerder van het Mondiaal Centrum Breda en betrokken bij de manifestatie op het Chasséveld: ,,Zeker schuif ik aan, als ze me vragen. Natuurlijk.”