Piet van der List bleef altijd betrokken bij wel en wee in Princenhage

Huisartsen­be­drijf Co-Med niet in paniek van tientallen klachten van gestreste patiënten

BREDA - Huisartsenbedrijf Co-Med raakt niet in de stress van de tientallen klachten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de instelling zijn ingediend. Die gaan over de slechte bezetting en bereikbaarheid van door Co-Med overgenomen praktijken in de wijk Haagse Beemden in Breda.

