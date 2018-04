Piet S. (42) uit Etten-Leur opnieuw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dodelijke schietpartij in Breda

De man is geen onbekende bij de politie. Eerder werd hij namelijk, op woensdag 17 mei 2017 in Grave, al eens als verdachte in deze zaak aangehouden. Destijds wezen omstandigheden erop dat S. het slachtoffer in de val zou hebben gelokt. S. was een goede bekende van het slachtoffer en had hem nadrukkelijk uitgenodigd voor het feest in café 't Hoekske in Breda. Ook was hij degene die met Van der Linde naar buiten was gelopen, kort voor het moment dat de Bredanaar op de Lunetstraat werd doodgeschoten.