Pier15 haakt af: nieuwe locatie gezocht voor proef langere stapavond in Breda

OM in beroep tegen vrijspraak Bredanaar in zaak ontvoering en gijzeling zakenman

21:20 ZUTPHEN/BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van drie mannen voor hun rol bij de ontvoering en gijzeling van een zakenman uit Doornspijk in december 2016. De rechtbank in Zutphen sprak twee verdachten uit Tilburg en één uit Breda twee weken geleden vrij wegens gebrek aan bewijs voor betrokkenheid bij de gijzeling. Tegen de drie waren celstraffen tot zes jaar geëist.