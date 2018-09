Pianist Bas van Gils winnaar laatste BN DeStem Cultuurprijs

Champagne en pizza in de Koepel bij openings­feest kantoren

22:02 BREDA - Feest in de voormalige koepelgevangenis in Breda. Nou ja, in elk geval een klein gangfeestje. Vrijdagavond werd er geproost, met pizza en champagne, op de gezamenlijke ingebruikname van een nieuw onderkomen voor het COC Tilburg Breda en stichting Bo Breda.