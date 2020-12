Philip is als zwarte man waakzaam: ‘Maar angst mag ons niet blijven verlammen’

KerstspecialMisschien, zegt Philip Oronsaye, is etnisch profileren niet eens bewust bedoeld als pesten of straffen. ,,Maar het bestaat, het is er.’’ De Bredanaar met Nigeriaanse roots heeft er zelf ook regelmatig mee te maken. ,,Racisme is groot. Maar mensen maken het klein.’’