PH-BEN ziet Abraham: oudste Nederlandse luchtballon maakt jubileumvlucht vanaf Zundert

Dat was in Nijmegen. Tegenwoordig is de ballon in het bezit van het Bredase bedrijf Ad Ballon. ,,We hebben vanwege 50 jaar heteluchtballon in Nederland een expositie ingericht. Daar ligt BEN middenin. Maar we gebruiken hem met regelmaat om mee te varen”, vertelt John Schoone van Ad Ballon.