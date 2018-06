Peuterfestival 2018 Breda: kijken naar kunst en lol hebben in een vervelende bus

Melody Corion (3) gaat samen met haar papa en mama de bus in. De kleine spring in 't veld heeft er duidelijk zin in. Tijdens de 'busrit' (de bus komt gen meter van zijn plaats) wordt een voorbijgaand straatbeeld geprojecteerd. Hierin gebeurt aanvankelijk niets bijzonders. Langzaam maar zeker gebeuren er steeds meer bijzondere dingen. Melody vond vooral het actieve gedeelte op het eind heel leuk, laat haar vader later weten.

Compleet plaatje

,,Het is een leuk, informatief programma", vindt Machteld Kruithof. Dochter Rosaline (3) is geschminkt in lijn met het thema van dit jaar; Huisjes (en muisjes). De Mini Mouse-oren maken het plaatje compleet. ,,Ik heb net een appel gekleurd", zegt ze. ,,En ik heb ook een ballon." Even verderop verzorgt stichting De Stilte een workshop dans waarbij het thema eveneens terugkomt. Aan de hand van een prentenboek, over een muis die een groter huis zoekt om zijn appel kwijt te kunnen, wordt er onder de grond gekropen naar de mol, door het gras gehuppeld naar konijn en met grote stappen naar mol gewandeld.

In Het Stedelijk Museum Breda wordt bewezen dat er ook voor peuters veel te ontdekken valt in het museum. ,,We proberen onze activiteiten heel laagdrempelig aan te bieden", zegt Cindy Beck vanuit haar functie binnen het team educatie & participatie. ,,Daarbij zijn we erg bezig met beeldlezen." Ze toont een bingokaart met een zestiental plaatjes. ,,Alle kinderen krijgen een kaart zoals deze. In een sculptuur van de Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers mogen ze dan de plaatjes gaan proberen te ontdekken. Dat kan zijn omdat ze de kleur overeen vinden komen, de vorm of de afbeelding op zich. Dat maakt niet uit, er is geen goed of fout." Pepijn Vrieze (3) vond de muziekworkshop in de Nieuwe Veste een beetje spannend. In het museum is hij met een bingokaart en stempel in de hand aandachtig aan het kijken naar het centraal gestelde kunstwerk. Hij heeft het konijn al gezien, en ook een planeet en de driehoek was helemaal een makkie. ,,Mag ik nu een ijsje", stelt hij als beloning voor.