'Peuter volwassener dan andere kinderen van haar leeftijd’

Politie luistert advocaten in proces smokkel 5 ton coke af

8:00 AMSTERDAM/BREDA - De recherche blijkt twee advocaten en hun cliënten te hebben afgeluisterd in het onderzoek rond de smokkel van 5 ton cocaïne via een loods in Made (2016). Dat gebeurde in een politiebureau in Amsterdam, waar de advocaten en de verdachten met opzet in één wachtkamer bij elkaar waren geplaatst.