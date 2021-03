Petje Af gaat kinderen in heel West-Brabant gelijke kansen bieden

BREDA - Stichting Petje Af Breda heet vanaf nu Petje Af West-Brabant. Daarmee toont de organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen zijn groeiambities. ,,We zien de kansenongelijkheid groeien, zeker in deze coronatijd. Dat is zorgwekkend.”

Petje Af biedt kinderen van 10 tot en met 14 jaar op zondagen een aanvullend programma op het reguliere onderwijs. In deze regio nu nog alleen in Breda en Etten-Leur, maar de stichting wil haar vleugels uitslaan. Bestuurslid Theo van Campen: ,,We zijn een vierjarenplan aan het ontwikkelen. Oosterhout is voor dit jaar al opgenomen en de komende jaren willen we ook richting Roosendaal en Bergen op Zoom uitbreiden.”

Quote De vraag is groter, we hebben wachtlijs­ten Beatrijs Janssen, locatiemanager in Breda

De Bredase afdeling van Petje Af Nederland is momenteel actief in vier stadswijken en in buurgemeente Etten-Leur. In totaal draaien er zeven groepen van maximaal achttien kinderen. Beatrijs Janssen, locatiemanager in Breda: ,,De vraag is groter, we hebben wachtlijsten. We willen op termijn plaats bieden aan zo'n 400 kinderen.”

Verrijking

Bij Petje Af zitten kinderen niet in de schoolbanken, maar trekken ze er op uit of er worden gastsprekers uitgenodigd om te komen vertellen, bijvoorbeeld over hun werk of hun passie. Janssen: ,,We bieden kinderen verrijking, over het leven en over de maatschappij. Zo kunnen ze hun interesses en talenten ontdekken.”

Quote De online activitei­ten vorig voorjaar pakten goed uit, we zagen dat ouders meer betrokken raakten

Door corona is het programma het afgelopen jaar aangepast, maar het draait wel door. ,,We vinden het belangrijk actief te blijven. Vorig voorjaar hebben we online activiteiten aangeboden, zoals een goochelshow en een kookchallenge. Dat pakte goed uit, we zagen dat ouders meer betrokken raakten. Bij de tweede lockdown is besloten de kinderen toch weer samen te laten komen. Dat lukt door activiteiten buiten te organiseren, bijvoorbeeld op een schoolplein.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een groep kinderen van Petje Af Breda bezoekt het gerechtsgebouw in de stad. © Stichting Petje Af

Zodra het weer mag, wordt het programma weer uitgebreid. Janssen: ,,Dat betekent vooral zo gevarieerd mogelijk, van een bezoekje aan een lokale bakkerij of kapsalon tot een treinreisje naar Rotterdam voor een museumbezoek. We willen de horizon van kinderen verbreden, ze laten zien wat de wereld hen te bieden heeft.”

Quote Dit eigentijd­se bestuursmo­del past beter bij de transparan­te werkwijze die we nastreven Theo van Campen, bestuur Stichting Petje Af west-Brabant

Het vergroten van de ambities, heeft ook een nieuwe bestuursstructuur tot gevolg. Als eerste Petje Af-afdeling in Nederland heeft West-Brabant een kleinschalig, collegiaal bestuur en een eigen Raad van Toezicht. Van Campen: ,,Dit eigentijdse bestuursmodel past beter bij de transparante werkwijze die we nastreven en het verbreedt ons netwerk enorm.”

Diederik Gommers

De Raad van Toezicht bestaat voorlopig uit drie personen: prof. Diederik Gommers van het ErasmusMC, Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda en Arthus Leis, vermogensbeheerder bij OHV.