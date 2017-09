Petitie voor verruiming sluitingstijden horeca Breda: in een uur honderden handtekeningen

NS: camerabeelden op station Breda delen met gemeente

6:00 BREDA - De NS heeft bij de gemeente Breda het verzoek neergelegd de beelden van de honderd tot 150 camera's in en rond het station mee af te lezen. Om zo de veiligheid te waarborgen en sneller te kunnen optreden als dat nodig is. De beelden worden nu afgelezen door cameratoezicht van de NS in Utrecht.