Zangeres Hanin al Kadamani (18) maakte afgelopen seizoen indruk in The Voice, waar ze de harten stal van miljoenen kijkers. Woensdag 5 mei 2021 raakte ze volgens Jan de Groen ook een gevoelige snaar met haar vertolking van het nummer Imagine van John Lennon tijdens het Bevrijdingsfestival op het podium van Carré.



Dat uitgerekend Hanin en haar familie uitzetting boven het hoofd hangt, gaat er bij De Groen niet in. Hij zette twee weken geleden een petitie op touw en zit al dicht tegen de 13.000 handtekeningen. Binnen drie maanden wil hij de 50.000 bereiken. ,,De geschiedenis leert dat de petitie dan groot genoeg is om in de Tweede Kamer te bespreken.”



De zangeres verbleef eerst met haar familie in het azc in Ter Apel, maar is sinds kort naar het azc in Amsterdam verhuisd. De Groen heeft ze daar opgezocht om persoonlijk hun verhaal te horen. ,,Het is zo indrukwekkend om te zien hoe positief ze zijn. Vooral in deze klemmende situatie. Er moet nog een belangrijk document komen uit Venezuela. Als dat op tafel komt, kan de IND pas opnieuw kijken naar de verblijfsvergunning.”