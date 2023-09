Petitie tegen nieuwe milieustraat bij Waterakkers bijna duizend keer ondertekend

Plan voor nieuwe milieu­straat tussen Breda en Teteringen valt slecht bij bewoners: ‘De weg is veel te smal’

BREDA - Het plan om de nieuwe milieustraat aan de Charles Petitweg in Breda te vestigen, valt slecht bij bewoners en ondernemers. ,,We maken ons zorgen over stank, geluidsoverlast, luchtkwaliteit en verkeersoverlast.”