Petitie om tuinderij Wortels in Markdal te behouden

BREDA - Sympathisanten van tuinderij Wortels in Breda zijn vandaag een petitie gestart voor het behoud van de ‘Zelfoogst-tuinderij’ in het Markdal. De gemeente en de provincie willen dat de tuinderij gaat verhuizen.

Voor de eigenaar van de tuinderij, Veerle Bruning, kwam het nieuws dat ze moest verhuizen ‘als een donderslag bij heldere hemel'. ,,Maar liefst zes ambtenaren van de gemeente Breda en de provincie vertelden me half december dat ik met mijn ecologische oogsttuin aan het Sulkerpad in Ulvenhout moest verhuizen", zo vertelt ze in een brandbrief die Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda naar zowel gemeente als provincie heeft gestuurd. Markkant is een voorstander van stadslandbouw in deze vorm en steunt de tuinderij.

Enthousiast

Toen Bruning 5 jaar geleden met haar tuinderij van 1,6 hectare in het Markdal begon, was dat aanvankelijk voor 1 jaar. Maar gaandeweg werd de pachtovereenkomst 6 keer verlengd. ‘De verpachters, stichting Markdal Duurzaam en Vitaal, waren enthousiast over haar concept en moedigden haar dit voorjaar nog aan om plannen te maken voor uitbreiding naar 2,5 hectare', zo schrijft Dorine Verheiden-Lels in de brief namens Natuur en Milieuvereniging Markkant.

Fabeltjesland

Verheijden-Lels: ,,In september werd dat verzoek nog eens bevestigd, omdat het concept van zelfoogst-tuinderij zo succesvol en passend was op deze locatie. De 230 oogstdeelnemers, de 15 vrijwilligers en 100 geïnteresseerden op de wachtlijst tonen aan hoe gezond Wortels in Breda is en hoezeer sociaal ingebed aan de rand van het dorp. De fietsend of te voet komende oogsters nemen vaak hun kinderen of kleinkinderen mee.” Het argument van de beleidsambtenaren dat er sprake is van verkeersoverlast verwijst Bruning naar Fabeltjesland. ‘Een deugdelijk onderzoek daarnaar bleek niet gedaan te zijn’.

Aanpassen

Verheijden-Lels van Markkant vraagt aan gemeente en provincie om het beleid voor de herinrichting van het Markdal aan te passen, ‘zodat de bezwaren tegen natuur-inclusieve landbouw op deze plek worden weggenomen’. ,,Zorg dat Wortels in Breda ingepast wordt in de herinrichtingsplannen voor het dal omdat het voldoet aan de kwaliteitsregels van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant.”

Petitie

Eigenaar Bruning geeft in de brief aan dat het verhuizen van de tuinderij geen optie is. ,,De oogstdeelnemers komen uit een straal van 3 km. In die straal moet er ook elders een voldoende populatie zijn van mensen die willen deelnemen.” De petitie is te vinden als ‘Zelfoogst-tuinderij Wortels in Breda moet blijven’ bij petities.nl.