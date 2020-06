Petitie behoud Ulvenhoutse Bos gaat als een speer: al ruim 4200 handtekeningen

BREDA - De kans dat het Ulvenhoutse Bos de status van Natura-2000 gebied verliest is ‘nihil’, reageerde het Bredase college recent op vragen van verontruste partijen. Het neemt de bezorgdheid niet weg: een petitie voor behoud van het bos is inmiddels al ruim 4200 keer ondertekend.

De onlinepetitie is opgezet door GroenLinks in Breda en Brabant en door de fractie Water Natuurlijk in waterschap Brabantse Delta, met steun van diverse natuurverenigingen. ‘Ulvenhoutse Bos mogelijk in gevaar’ kopt het stuk dat natuurliefhebbers, bewoners en recreanten oproept te tekenen.

Lees ook Ulvenhoutse Bos niet langer beschermd? Weinig kans Lees meer

Verontruste signalen

Wieke Bonthuis van Water Natuurlijk spreekt van ‘verontruste signalen’ die erop duiden dat het nieuwe provinciaal bestuur wil tornen aan de status van het bosgebied en van andere ‘belangrijke’ natuurgebieden.

,,Direct bij de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn vraagtekens geplaatst bij het instandhouden van Natura-2000 gebieden”, wijst ze op de verklaring dat het college ‘wil verkennen of aanpassing van de Natura 2000-gebieden uitvoerbaar is’.

Stikstofrapport

Ze vraagt zich tevens af in hoeverre Den Haag gevolg zal geven aan het pas gepresenteerde stikstofrapport van de Commissie-Remkes, dat uitgaat van een halvering van de stikstofuitstoot in 2030.

Volledig scherm Wieke Bonthuis, fractie Water Natuurlijk. © Waterschap Brabantse Delta Bonthuis wijst erop dat landbouw- en natuurminister Carola Schouten in ‘haar’ stikstofaanpak ‘ernaar streeft’ dat in 2030 de helft van de kwetsbare natuur in Nederland niet meer door stikstof overbelast mag zijn. ,,Maar voor welke natuurgebieden dit geldt is niet duidelijk. Dit bos heeft een uniek waterhuishouding, kwelwater, waardoor het zo mooi en waardevol is. Daarom kom ik hier als lid van het algemeen bestuur van het waterschap voor op.” (Lees door onder foto)

Ook diverse raadsfracties in Breda trokken aan de bel na de eerste geluiden uit het provinciehuis. Het Bredase college reageerde ontspannen: de kans dat het Ulvenhoutse Bos de status van Natura-2000 verliest is ‘nihil’. Want dat is niet aan Brabant, niet aan Den Haag, maar aan Brussel. En Europa zal niet snel tot een dergelijk besluit komen, was de reactie. Bonthuis: ,,Ik hoop het van harte. Maar ik ben er bepaald niet gerust op.”

Verbreding A58

Wat in de wandelgangen rondgaat is dat de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg misschien wel een rol speelt. De snelweg doorsnijdt het Ulvenhoutse Bos.

Een ontwerp-tracébesluit is onderweg, milieuafwegingen moeten nog gemaakt worden. In hoeverre de status van het bos de snelweg in de weg zit? Bonthuis: ,,Dit kan ongetwijfeld meespelen.”