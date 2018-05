Peter van der Vorst uit Breda is helemaal klaar met Reformatorisch Dagblad: 'Get a life'

'Regelrechte discriminatie'

Deze flyer, van de christelijke stichting Civitas Christiana, was een protest tegen 'de onsmakelijke reclame' van Suitsupply. Naar aanleiding daarvan was activist Jasper Klapwijk een crowdfundingsactie begonnen om een advertentie in het RD te krijgen die positief was over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Krant en Klapwijk hadden er twee keer overleg over. Maar de krant plaatst deze advertentie dus toch niet.