Peter (42) uit Zundert woont in de zuidelijkste stad van de wereld

Bredanaar start motorsafa­ri's in Oeganda

9:00 BREDA - In de jaren zeventig van de vorige eeuw was Oeganda vooral bekend vanwege het schrikbewind van dictator Idi Amin, die naar verluidt zijn tegenstanders aan de krokodillen voerde. Maar de laatste dertig jaar is het relatief rustig in het Afrikaanse land en is het zelfs een toeristische bestemming geworden. Pim de Pooter uit Breda speelt daar op in en start er volgend jaar met motorsafari’s.