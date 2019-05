Peter (33) stopt bloeding van neergestoken man station Breda: 'In wat voor wereld leven wij?’

In de rij voor een kaartje voor bloemencor­so Zundert: ‘Afwachten hoe het jubelmo­ment in het echt zal zijn’

14:56 ZUNDERT - Grijs weer, met af en toe een druppel hemelwater. De Zundertse Industrieweg ademt per definitie al niet de romantiek die het Zundertse Corso wel in zich herbergt. Toch stonden zaterdagochtend tientallen mensen te wachten tot de voorverkoop van het evenement van start ging. Om 9 uur openden de deuren, maar de wachttijden bleven lang. Slechts de stralende glimlach van mensen die kaarten in the pocket hadden, hield de hoop op goede plekken levend.