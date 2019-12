Persoon beroofd in Breda: verdachte is gevlucht

Prof. dr. Nardo van der Meer voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

16:42 BREDA - De aan het Amphia Ziekenhuis in Breda verbonden prof. dr. Nardo van der Meer (49) is per 1 juni 2020 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De Raad van Toezicht heeft hem benoemd als opvolger van Piet Batenburg die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie zal neerleggen.