Personeel met beperking aan de slag in nieuw mediterraan restaurant Meersel-Dreef

In een leegstaand pand in Meersel-Dreef opent de vereniging Amici Della Campina begin augustus het mediterrane restaurant Koky & Toty. De uitbaters koppelen aan hun nieuwe zaak een sociaal project: ook mensen met een beperking mogen er aan de slag.

Amici Della Campania werd in de jaren 90 opgericht in Brussel en organiseerde culturele evenementen. Later werd het vooral een feitelijke vereniging die zich inzette voor het promoten van kleinschalige bedrijven, kunstenaars en landbouwbedrijven uit de streek van Campanië, het zuidoosten van Italië rond Napels.

Authentieke producten

,,Met ons restaurant Koky & Toty willen we echter ruimer gaan en echt de mediterrane keuken promoten'', vertellen Cem, Antonio, Najova en Sebnem. We gaan samenwerken met leveranciers die authentieke producten kunnen leveren uit Italië, Griekenland of Portugal. Anderzijds zou het ook leuk zijn om met de plaatselijke landbouwers samen te werken. Uiteraard zal ook Italiaans eten op de kaart staan. Daarvoor hebben we ook twee speciale en traditionele houtgestookte ovens."

Quote We willen hen de kans geven om ervaring op te doen. Het uitgangs­punt is: iedereen heeft vaardighe­den. Najova

De toekomstige uitbaters zijn al volop bezig met het klaar maken van de zaak in de Dreef 92 waar vroeger Iets Anders gevestigd was. Op 10 augustus willen ze openen. ,,Ons personeel zal deels bestaan uit mensen met een beperking'', zegt Najova die in haar huidig beroepsleven al werkt met mensen met een beperking. ,,We willen hen de kans geven om ervaring op te doen. Het uitgangspunt is: iedereen heeft vaardigheden."

Passie

De passie straalt er bij de uitbaters vanaf. ,,We willen ook gaan werken met live muziek'', zeggen de vier. ,,Dan eens een pianist of een gitarist. Tijdens het weekend willen we ook werken met eten in buffetvorm en eens in de maand werken we met één thema, zoals een Griekse avond. Dat is wat we met ons project voor ogen hebben: alles draait om beleving. Wij willen mensen het gevoel geven dat ze naast lekker eten echt waar voor hun geld hebben gekregen.''