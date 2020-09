Personeel Amphia Ziekenhuis gooit heupen los in Breda om zorg in positief daglicht te zetten

Ziekenhui­zen zijn de agressie zat: eerst het applaus, nu een opgestoken middelvin­ger

14:29 BREDA - Schelden, schreeuwen, dreigen. Mensen in de zorg ervaren in deze coronacrisis steeds meer agressie op de werkvloer. Ziekenhuizen zijn er klaar mee. ,,Aanvankelijk stonden ze voor de deur voor ons te klappen, nu krijgen we een opgestoken middelvinger.”