Personeel Amphia loopt zich warm voor nieuwe stakingsdag komende woensdag

Net als in alle andere ziekenhuizen in Brabant en Limburg en veel ziekenhuizen boven de rivieren wordt er woensdag 20 november in het Amphia een zondagsdienst gedraaid. Bijna alle poli’s blijven dicht en niet-urgente operaties voor die dag, worden geschrapt. ,,Alleen voor acute gevallen, patiënten met kankeren en kinderen maken we een uitzondering, de rest gaat niet door’’, zegt Arjan van de Broek, behalve verpleegkundige op de intensive care en spoedeisende hulp ook voorzitter van het actiecomité.

De actiebereid onder het Amphiapersoneel is groter dan bij de eerste zondagsdienst in het Amphia op 8 oktober. Toen deden 14 afdelingen mee. Nu leggen 56 van de 83 afdelingen in het ziekenhuis het werk neer. Van de Broek: ,,Je merkt dat de frustatie bij het personeel over het uitblijven van een fatsoenlijke cao waarin rekening wordt gehouden met onze wensen, toeneemt. En die vertaalt zich in een nog grotere actiebereidheid. Ik moet zeggen dat ik best overweldigd was door de animo om woensdag mee te doen.”

Volledig scherm De hal van het ziekenhuis zal er komende woensdag waarschijnlijk weer net zo uitzien als op 8 oktober. © BN De Stem

De zondagsdiensten worden op alle drie de vestigingen gedraaid, het voormalige Pasteur in Oosterhout en Langendijk en Molengracht in Breda. Het personeel dat meedoet aan de actiedag, is wel in het ziekenhuis aanwezig, maar houdt zich vooral met andere zaken dan de patiëntenzorg bezig. Zo is er ’s ochtends een bijeenkomst in het personeelsrestaurant met toespraken van onder meer vakbondsvertegenwoordigers. Aansluitend is er een protestmars van het personeel in en om het ziekenhuis.

Concrete maatregelen

Het personeel dat meedoet aan de stakingsdag wordt niet gekort op het loon. In het ziekenhuis in Weert leek daar even sprake van toen de leiding daar met die maatregel dreigde. Maar die werd later weer ingetrokken. Ook in andere ziekenhuizen waar zondagsdiensten gedraaid worden, hoeven de medewerkers niet te vrezen dat ze gekort worden op hun loon.

Ondertussen zitten de onderhandelingen tussen het ziekenhuispersoneel en de werkgevers over een nieuwe CAO nog altijd muurvast. Het personeel eist vijf procent loonsverhoging en concrete maatregelen om de werkdruk te verlichten. De werkgevers willen vooralsnog zover niet gaan. Van de Broek, hardop denkend: ,,Waar dit gaat eindigen als we er niet uitkomen? Een week lang zondagsdiensten draaien? Ik weet het niet.‘’