Personeel Amphia houdt actievergaderingen

Het personeel in het Amphia Ziekenhuis in Breda houdt dinsdag en woensdag actievergaderingen voor een betere cao.

Volgens Gerard Groenveld van vakbond NU'91 zal de zorg voor de patiënten niet of nauwelijks lijden onder de vergadering. ,,Omdat we er voor gekozen hebben om die in de pauze van veel medewerkers te plannen zal dat in de praktijk erg meevallen.‘’

Grote opkomst

Groeneveld verwacht een enorme opkomst. ,,De actiebereidheid onder de medewerkers is groot. Dat is wel gebleken uit de handtekeningenactie die we de afgelopen weken onder het personeel hebben gehouden. Drieduizend medewerkers hebben die getekend, en dat in de zomerperiode als veel mensen er niet zijn. Dat heeft echt onze stoutste verwachtingen overtroffen.‘’ Die handtekeningen worden dinsdagmiddag aangeboden aan Roos Leber, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. In de Oosterhoutse vestiging van het Amphia die in de vakantieperiode zo goed als onbemand is, worden geen actievergaderingen gehouden.

Estafette-staking

De vergaderingen in de twee Bredase vestigingen zijn de opmaat voor verdergaande acties in september. Het personeel in het Amphia wil dan aansluiten bij een landelijke estafette-actie en zondagsdiensten gaan draaiien. In dat geval blijven de poliklinieken dicht en worden alleen patienten geholpen die acute hulp nodig hebben.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers zitten al een tijdje in het slop. De verpleegkundigen, maar ook het administratief personeel, willen een loonsverhoging van vijf procent. De werkgevers willen vooralsnog niet verder gaan dan twee procent dit jaar, nog eens twee procent in 2020 en een eenmalige uitkering van duizend euro.