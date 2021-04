Persfotografen in West-Brabant over agressie: ‘Mensen hebben een korter lontje gekregen’

Jan Stads uit Dongen wiens fotobureau Pix4Profs foto’s maakt voor deze krant, loopt al decennialang mee in het wereldje. Hij kent zijn pappenheimers en zag de houding van het publiek in de loop der tijd veranderen. ,,Wij merken het ook en dan doen wij nog niet eens aan 112-fotografie. Zo maakte een fotograaf van ons een tijd geleden een foto van hangjeugd in Zevenbergen. Die jongeren waren daar niet blij mee. Wat later stond een aantal van hen bij hem voor de deur. Gelukkig is er niks gebeurd. Maar het geeft wel aan hoe de maatschappij de afgelopen jaren veranderd is. De agressie neemt toe, mensen hebben een korter lontje gekregen.’’