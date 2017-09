Perrongeluk: De rij

En dus staat er plots zo'n vijftien man voor me, die ik zo snel mogelijk probeer te helpen. ,,Mag ik een kopje koffie?", vraagt een dame van in de 70 plots. Zij stond niet in de rij, maar posteert zich brutaalweg voor de kassa. ,,Ahum. Ik was aan de beurt; sluit gewoon achter aan in de rij hè", spreekt een man haar streng toe.