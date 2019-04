Pepperspray-spuiter café Janssen in Breda: mishandeling met voorbedachten rade

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober pakte de politie de Oosterhouter op nadat camerabeelden de politie op zijn spoor hadden gezet. Hij wordt verdacht van het spuiten van pepperspray in café Janssen aan de Vismarktstraat, waardoor ongeveer dertig cafébezoekers onwel raakten. Er ontstond paniek en mensen liepen hoestend en naar adem happend naar buiten. Sommigen vielen flauw.

Drugsvondst

Bij zijn aanhouding in een woning in Breda-Noord trof de politie 117 pillen aan. Ook die drugsvondst wordt hem ten laste gelegd. In Oosterhout, in de woning waar de 23-jarige verdachte officieel staat ingeschreven, ontdekte de politie een in aanbouw zijnde hennepkwekerij.