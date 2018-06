Pelle Depla: 'Ik hoop dat ik idealistischer ben dan mijn vader'

Bredanaar Pelle Depla (19), zoon van burgemeester Paul Depla, is gekozen in het bestuur van de Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA.

Dat gebeurde afgelopen weekend tijdens het congres van de Jonge Socialisten. ,,Ik hoop dat ik wat idealistischer ben dan mijn vader'', maakt de student politicologie een paar dagen later de vergelijking met zijn vader. ,,Die was altijd van niet lullen, maar poetsen. Maar als burgemeester is dat toch wat lastiger. Dan gaan de scherpste randjes er wel vanaf. Dat wil ik voor mezelf niet.''

Inspraak

De 19-jarige werd tijdens zijn middelbare schooltijd in Heerlen waar Paul Depla burgemeester was voordat hij naar Breda kwam, lid van de Jonge Socialisten. ,,Ik zat toen op een school waar het niet zo goed mee ging. Er werd toen gezegd dat de jeugd meer inspraak moest hebben. Maar in de praktijk kwam daar niks van terecht. Toen heb ik voor mezelf besloten dat ik politiek actief wilde worden."

,,Voor die tijd had ik dat eigenlijk niet. Ik weet nog wel dat mijn vader vroeger weleens vroeg of we de politiek in wilden. En dan riepen wij altijd keihard nee!" Hij lacht. ,,Zo zie je maar."

Dat Pelle uiteindelijk voor de jongerenafdeling van de PvdA koos, was geen uitgemaakte zaak. ,,Nee hoor, ik wil me inzetten voor de mensen waar het niet allemaal zomaar vanzelf mee gaat. Dus het had ook de SP of GroenLinks kunnen zijn."

Over de huidige politieke koers van de PvdA heeft Pelle zo zijn eigen mening. ,,Die mag wel wat linkser, wat activistischer. Gelukkig zie je dat nu ook wel gebeuren."

Sociale keuzes